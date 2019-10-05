Экоактивистка из США призвала есть детей для спасения планеты

На встрече с членом палаты представителей конгресса США одна из активисток подняла тему перенаселения Земли. Она заявила, что спасти планету не получится, даже если «разбомбить Россию». Для решения проблемы девушка призвала «избавляться от детей».

Видео со встречи с представителем конгресса Окасио-Кортес опубликовал в Twitter журналист Райан Сааведра. На кадрах видно, что активистка пришла на мероприятие в белой футболке с надписью «Спаси планету — ешь детей».

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Как выяснилось, девушка представляла движение Ларуш. В своей речи она утверждала, что Земля страдает от загрязнения и большого количества людей. Именно поэтому она считает, что необходимо избавляться от детей.

«Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей… Это большая проблема» — сказала она.

Когда представительница движения замолчала, Окасио-Кортес попросила ее продолжить, но микрофон у девушки все же отобрали и попросили присесть. Затем член конгресса отметила, что у вопроса климатических изменений может быть много различных решений, которыми нужно заняться.

По словам руководства самой организации, активистка не всерьез призывала «есть малышей». выступление просто было некой троллинг-акцией. В чем именно заключалась идея там не пояснили.