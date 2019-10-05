Экоактивистка из США призвала есть детей для спасения планеты
Видео со встречи с представителем конгресса Окасио-Кортес опубликовал в Twitter журналист Райан Сааведра. На кадрах видно, что активистка пришла на мероприятие в белой футболке с надписью «Спаси планету — ешь детей».
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Как выяснилось, девушка представляла движение Ларуш. В своей речи она утверждала, что Земля страдает от загрязнения и большого количества людей. Именно поэтому она считает, что необходимо избавляться от детей.
«Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей… Это большая проблема» — сказала она.
Когда представительница движения замолчала, Окасио-Кортес попросила ее продолжить, но микрофон у девушки все же отобрали и попросили присесть. Затем член конгресса отметила, что у вопроса климатических изменений может быть много различных решений, которыми нужно заняться.
По словам руководства самой организации, активистка не всерьез призывала «есть малышей». выступление просто было некой троллинг-акцией. В чем именно заключалась идея там не пояснили.