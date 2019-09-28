  • Экклстоун: Путину некогда было заниматься отравлением Скрипалей

    28 сентября 2019, 20:34

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин слишком занят решением мировых проблем. Поэтому ему некогда было думать про отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом ТАСС рассказал бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоун.
    Экклстоун: Путину некогда было заниматься отравлением Скрипалей

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    По его мнению, Путину «приходится заниматься слишком большим количеством вещей». Российский лидер постоянно думает, что случится с миром через 50 лет, что будет с глобальным потеплением, какая обстановка будет складываться в Европе в дальнейшем. Из-за подобного плотного графика у президента нет времени «заниматься такими вещами, как отравление».

    А еще Экклстоун жалеет, что у Путина нет времени на покорение Европы, отметила «Газета.ru».

    «Это было бы хорошо», — отметил бывший глава чемпионата мира.

    По официальной версии британских правоохранителей, Скрипаля и его дочь отравили сотрудники российских спецслужб с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». Их нашли без сознания на скамейке в Солсбери. Это произошло 4 марта 2018 года. Москва все обвинения отрицает.