Скотленд-Ярд не нашел новых пострадавших от «Новичка» Подробнее

По его мнению, Путину «приходится заниматься слишком большим количеством вещей». Российский лидер постоянно думает, что случится с миром через 50 лет, что будет с глобальным потеплением, какая обстановка будет складываться в Европе в дальнейшем. Из-за подобного плотного графика у президента нет времени «заниматься такими вещами, как отравление».

А еще Экклстоун жалеет, что у Путина нет времени на покорение Европы, отметила «Газета.ru».

«Это было бы хорошо», — отметил бывший глава чемпионата мира.

По официальной версии британских правоохранителей, Скрипаля и его дочь отравили сотрудники российских спецслужб с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». Их нашли без сознания на скамейке в Солсбери. Это произошло 4 марта 2018 года. Москва все обвинения отрицает.