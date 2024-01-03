03 января 2024, 11:12
Экипаж сгоревшего в аэропорту Токио самолета JAL получал разрешение на посадку
Kyodo: пилот сгоревшего в аэропорту Токио лайнера получал разрешение на посадку
Посадка самолета авиакомпании JAL, загоревшегося 2 января после столкновения с воздушным судном береговой охраны в аэропорту Токио, прошла после получения соответствующего разрешения от диспетчеров. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, во время полета и перед посадкой проблем с пассажирским лайнером не зафиксировали.
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В токийском аэропорту 3 января начали работать следователи. Они планируют осмотреть взлетно-посадочную полосу, каркасы сгоревших самолетов и проработать различные версии случившегося.
Накануне в воздушной гавани загорелся следовавший из Саппоро самолет JAL. В момент ЧП на его борту находились почти 380 человек. По меньшей мере 17 человек получили травмы.
По предварительным данным, столкновение произошло в момент посадки лайнера JAL, когда на взлетной полосе находился самолет береговой охраны.
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