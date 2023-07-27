Мир 27 июля 2023, 00:58 Экипаж самолета F-15 ВВС Саудовской Аравии погиб при крушении Википедия

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Военный истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с членами экипажа. Об этом сообщило агентство SPA со ссылкой на официального представителя Минобороны страны бригадного генерала Турки аль-Малики.

Самолет потерпел крушение в ходе тренировочного полета на полигоне авиабазы в Хамис-Мушайте. В аварии умерли все члены экипажа. Расследованием произошедшего будут заниматься сотрудники специальной комиссии.

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Ранее стало известно о столкновении двух самолетов военно-воздушных сил Колумбии в небе к юго-востоку от Боготы. По предварительным данным, оба летчика катапультировались. Один из пилотов погиб. Воздушные суда проводили учебный полет недалеко от военной базы.

В марте этого года поступила информация о столкновении двух учебных самолетов под Римом. В результате аварии оба пилота погибли на месте.