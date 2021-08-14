Экипаж разбившегося в Турции самолета Бе-200 мог включать 6 россиян

Экипаж самолета-амфибии Бе-200, потерпевшего крушение в Турции, состоял из шести россиян и двух турков. Об этом сообщило Управление лесного хозяйства, но официально информация пока не подтверждена.

Самолет Бе-200, который, предположительно, был арендован Турцией у России для борьбы с лесными пожарами, потерпел крушение в горах в районе города Кахраманмараш на юге страны. Но как отметил ТАСС, такой же пожарный самолет 5 августа в республику направил Азербайджан. По сообщению источник агентства, самолет не принадлежит МЧС.

В районе падения самолета начата поисково-спасательная операция.

Между тем в Министерстве обороны РФ подтвердили, что это был самолет военного ведомства. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые указывали экипажу очаги лесных пожаров. В военном ведомстве заявили, что Бе-200 потерпел крушение при заходе на посаду.

По данным турецких СМИ, в результате катастрофы никто из находившихся на борту не выжил. В Минобороны РФ пока не подтвердили эту информацию.