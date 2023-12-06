Мир 06 декабря 2023, 10:29 Экипаж разбившегося в Японии американского конвертоплана Osprey признали погибшим Генсек правительства Японии: экипаж разбившегося конвертоплана признали погибшим U.S. Department of Defense

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Весь экипаж потерпевшего крушение в Японии американского конвертоплана Osprey признали погибшим, сообщил на пресс-конференции генсекретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно. Жертвами ЧП стали восемь человек, сообщило РИА «Новости».

«Нам известно, что командование американских вооруженных сил 5 декабря приняло решение закончить поиски и признало всех восьмерых членов экипажа погибшими», — указал Мацуно.

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По его словам, президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин уже передали благодарность за помощь в поисках. Япония со свой стороны направила соболезнования в связи со случившемся, добавил он.

Приписанный к американской базе Екота в Токио конвертоплан Osprey CV22 разбился в конце ноября близ японского острова Якусима префектуры Кагосима. Этот остров расположен между базой США Ивакуни — она была начальной точкой полета конвертоплана, а конечной точкой маршрута была американская база Кадэна на Окинаве.

Незадолго до аварии борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. На борту находились восемь человек. Вечером того же дня неподалеку от места ЧП удалось обнаружить одного из членов экипажа, медики констатировали его смерть. Позже на дне море нашли трупы еще пяти человек рядом с обломками Osprey CV22.