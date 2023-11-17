Мир 17 ноября 2023, 21:30 Экипаж погиб при крушении военного вертолета в Узбекистане Минобороны Узбекистана: во время учебного полета разбился вертолет с экипажем Unsplash

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Во время выполнения учебно-тренировочного полета в Узбекистане разбился военный вертолет Ми-8, его экипаж погиб. Об этом сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.

«17 ноября 2023 года в 20:15 (18:15 по московскому времени — прим. ред.) вертолет Ми-8 командования войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне „Каттакурган“ потерпел крушение», — сказано в сообщении.

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Экипаж воздушного судна погиб. Специальная комиссия выясняет причины крушения, сообщили в министерстве. Полигон «Каттакурган» расположен в Самаркандской области.

Самолет ВВС США потерпел крушение во время тренировочного полета над Средиземным морем. Данных о состоянии летчиков американское командование не сообщило. Крушение не было связано с враждебными действиями других стран, уточнили в ВВС США.

В Республике Саха (Якутия) в конце октября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. На борту находилось пять человек, пострадали двое.