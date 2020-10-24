Экипаж МКС: утечка воздуха продолжается

Ранее трещину, из которой выходил воздух на российском модуле «Звезда», заклеили термостойким скотчем.

После этого люк в отсек был закрыт, чтобы проверить давление. Через 13 часов выяснилось, что давление упало. Было подсчитано, что воздух покидает модуль примерно со скоростью четыре миллиграмма в час.

Стало известно, что в середине октября предполагаемое место утечки воздуха на МКС удалось найти с помощью пакетика чая. Его движение при невесомости в сторону утечки воздуха за борт зафиксировали камеры. Об этом космонавты рассказали во время связи с Землей.

Также летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко прокомментировал сообщение об этом.

По его словам, эта поломка легко устраняется. Систему получения кислорода возможно починить в течение дня. При этом на самой станции есть запас кислорода, который заготовлен как на раз на такой внештатный случай, а значит, космонавтам ничего не угрожает.