Экипаж МКС устроил космическую олимпиаду. Россиянин победил в гимнастике без притяжения

В предпоследний день Олимпиады в Токио на борту Международной космической станции прошла своя версия Игр в невесомости. О соревнованиях подробно рассказал французский астронавт Тома Песке в Twitter.

«Первая космическая олимпиада. Четыре дисциплины, семь спортсменов, две команды и укрепление сплоченности экипажа», — написал Песке.

Российский космонавт Петр Дубров стал победителем в «Вольной программе без пола». Он сумел показать гимнастические упражнения в невесомости без касаний каких-либо поверхностей.

В дисциплине «Гандбол без рук» космонавты разбились на команды и пытались забить гол мячиком для пинг-понга, дуя на него.

Были еще «Космическое синхронное плавание» и «Стрельба без гравитации».

В воскресенье, 8 августа, в Токио началась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Сборная России по итогам соревнований заняла третье место в общемедальном зачете. По числу золотых наград команда ОКР пятая. Российские спортсмены завоевали 20 медалей высшей пробы, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.