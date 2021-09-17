Экипаж миссии «Шэньчжоу-12» вернулся с китайской космической станции

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» успешно приземлился на полигоне Дунфэн провинции Внутренняя Монголия. На его борту на Землю вернулись три тайконавта после почти трехмесячной миссии, которую они провели на строящейся космической станции «Тяньгун». Об этом сообщил «Интерфакс».

Посадка «Шэньчжоу-12» произошла в 08:34 по московскому времени. Общее время возвращения на Землю экипажа составило почти 24 часа.

За время работы на станции тайконавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин провели несколько экспериментов, дважды выходили в космос, а также установили на китайской станции дополнительное оборудование и панорамные камеры.

Космический корабль «Шэньчжоу-12» отправили к станции «Тяньгун» 17 июня этого года. На орбиту капсулу вывела ракета-носитель «Чанчжэн-2 F». Успешная стыковка корабля со станцией произошла в тот же день.

Следующий экипаж из трех тайконавтов Китай планирует отправить в космос в конце октября. Новая миссия продлится шесть месяцев.

Для завершения строительства космической станции «Тяньхэ» Китаю потребуется еще 11 запусков. На орбиту выведут модули, которые присоединят к основе базы. Китайская станция меньше МКС, и постоянно там могут находиться только три члена экипажа.