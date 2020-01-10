Экипаж Boeing не говорил о проблемах на борту диспетчерам аэропорта Тегерана

Он напомнил, что представителям украинской комиссии, которая занимается расследованием крушения самолета, власти Ирана предоставили доступ к черным ящикам.

«Мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами», — заявил Пристайко.

При этом министр подтвердил, что самолет изменил курс после начала крушения. Причины такого поведения экипажа пока неизвестны.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ни одна из версий крушения не отбрасывается и изучается. По словам Пристайко, главная задача найти виновных и установить причины этой трагедии.

Он напомнил, что пока рассматриваются четыре основные версии. В том числе неисправности, которые привели к взрыву мотора, столкновение с беспилотником, теракт на борту и попадание баллистической ракеты.

По словам Пристайко, если выяснится, что самолет в Иране был сбит, то официальный Киев потребует компенсации. Версию с ракетой ранее опровергали власти Ирана. Представитель правительства Али Рабия заявил, что США просто продвигают нужную им версию, пытаясь выставить виновником Тегеран.

Самолет Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» упал в минувшую среду, 8 января, после вылета из аэропорта Тегерана. Жертвами крушения стали 167 человек.