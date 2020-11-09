После акции протеста, состоявшейся в Одессе около памятника Екатерине II с требованием его снести, чтобы избавиться от «российского влияния», Киеву предложили заодно отказаться и от южных областей, которые были ею завоеваны.

Об этом РИА «Новости» заявил член Совфеда РФ от республики Крым Сергей Цеков. Он назвал происходящее культурным обнищанием и личностной деградацией. Сенатор подчеркнул, что на Украине сознательно замалчивается и перевирается история присоединения южных регионов.

«Если на Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией», — прокомментировал инцидент сенатор.

К Российской империи современные территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожская областей Украины были присоединены Екатериной II по итогам русско-турецких войн во второй половине XVIII века. В это же время в регионе были заложены несколько новых городов. В частности, Одесса.

Ранее Сергей Цеков обвинил французское правительство в повторении одних и тех же штампов, применительно к ситуации с Крымом. Он посоветовал Парижу оперировать объективными оценками, а не слушать украинских коллег.