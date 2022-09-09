«Чувствую боль беженцев». Бывшая жительница Донбасса стала волонтером в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 09 сентября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

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Viber «Чувствую боль беженцев». Бывшая жительница Донбасса стала волонтером в Подмосковье Бывшая жительница Донбасса Екатерина рассказала, как стала волонтером в Подмосковье 360tv

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Волонтер из Одинцова Екатерина привозит гуманитарную помощь в Донбасс. Девушка сама уехала оттуда в 2014 году и теперь старается помочь местным жителям, которые оказались в той же ситуации, что и когда-то она: страх за близких, неизвестность и постоянные обстрелы.

Восемь лет назад, когда ситуация начала накаляться, Екатерина приняла решение уехать — поняла, что оставаться опасно. Мать ее поддержала.

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«Моя семья жила в Алчевске и живет там до сих пор. Мой дядя в Луганске не раз подвергался обстрелам, в подвале сидели две недели. Наш город обстреляли в праздник Успения Богородицы — именно там, где мой дом», — вспомнила Екатерина.

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На какой-то период она почти потеряла связь с родными и вспоминает то время с ужасом.

«Я долго не знала, что происходит, все ли с ними нормально. Выходила в соцсетях на людей, которые находятся где-то далеко, и узнавала, что мои живы. Не понимала, что делать, как помочь, я боялась остаться сиротой», — поделилась девушка.

Она постоянно узнавала о новых жертвах, в том числе среди знакомых. Ее пугало, что их жизнь, вместе с желаниями и стремлениями, так резко оборвалась.

Въезжая в Донецк сейчас, Екатерина вспомнила, каким он был раньше, до украинских обстрелов.

«Помню, как праздновали День шахтера, были большие концерты, а сейчас город абсолютно пустой. Это так меняет картину мира! У меня до сих пор не укладывается в голове, как из цветущего города с развивающейся инфраструктурой он превратился в мертвый. К этому нельзя привыкнуть», — отметила она.

При этом девушка настроена оптимистично — уверена, что скоро все наладится, в город вернется жизнь и на улицах вновь будут слышны звонкие детские голоса.

«Мы делаем все, чтобы это произошло», — заключила она.

Когда появилась возможность поехать в Донецк помогать местным жителям, Екатерина согласилась не раздумывая.

«Мы одними из первых в Московской области решили собирать гумпомощь. Я действовала исходя из того, что было необходимо мне. А потом мы уже не только собирали продуктовые наборы для гумпомощи Донбассу, но и помогали людям, которые приезжают к нам», — вспомнила девушка.

Глядя на эвакуировавшихся жителей, испытывала те же эмоции, что и раньше, когда обустраивалась на новом месте.

«Люди приезжают в шоке, как слепые котята. У них там совершенно другая жизнь, люди никуда не спешат, а в Подмосковье все нужно делать очень быстро… Я была на адреналине, вернулись те ощущения, когда я не знала, куда идти, у меня никого не было, я никому не была нужна. Я чувствовала их боль, мы вместе садились и плакали», — призналась Екатерина.

По ее словам, сначала она слышала: «Вы не понимаете нас», но отвечала: «Понимаю, я своя». И люди чувствовали к ней расположение.

В итоге волонтер сдружилась со многими «подопечными» и они регулярно делятся с ней достижениями: кто-то пошел на работу, кто-то отдал ребенка в кружки и секции, кто-то смог получить паспорт.

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