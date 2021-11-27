ЕК запретила деятельность российского авиаперевозчика в Европе

Еврокомиссия запретила авиакомпании «Скол» из России вести деятельность на территории ЕС по соображениям безопасности. Перевозчика добавили в список организаций, которым нельзя работать в Европе.

«Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты», — сообщил сайт ЕК.

Еврокомиссия добавляет в запретный перечень компании, которые «не соответствуют международным стандартам безопасности». Всего в списке 97 организаций. Российская среди них только одна. Они могут получить разрешение на полеты в случае аренды воздушного судна вместе с экипажем у перевозчиков, которых в этом перечне нет.

Авиакомпанию «Скол» основали в 2000 году. За годы работы она стала одним из крупнейших операторов вертолетных перевозок в России. «Скол» летает как на территории РФ, так и за границей.