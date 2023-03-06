Мир 06 марта 2023, 10:31 ЕК захотела выделить миллиард евро для закупки боеприпасов для ВСУ El País: ЕК планирует потратить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для ВСУ РИА «Новости»

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Члены Европейской комиссии (ЕК) могут выделить миллиард евро на закупку боеприпасов для ВСУ. Об этом сообщили журналисты испанской газеты El País со ссылкой на черновой план ведомства.

По их данным, руководство ЕК призвало правительства стран — членов комиссии крайне оперативно пополнить баланс ВСУ рядом боеприпасов. Среди них особый акцент сделан на дальнобойной артиллерии калибром 155 миллиметров.

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Также журналисты отметили, что ЕК пообещала возместить расходы на такие поставки. По данным авторов материала, ведомство хочет выделить на эту задачу миллиард евро. Также в эту сумму войдет и совместная закупка боеприпасов. Эта мера входит в чрезвычайный пакет поддержки Украины.

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Авторы материала сообщили, что ЕК обеспокоена сопротивлением ряда западных стран в вопросе помощи ВСУ. Для нивелирования этой ситуации члены Еврокомиссии разработали новую схему. Она предполагает компенсацию до 90% расходов на боеприпасы, предназначенные для украинской армии.