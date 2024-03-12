Мир 12 марта 2024, 10:58 ЕК выделит 1,4 млн евро на развитие демократии в Северной Македонии

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Еврокомиссия (ЕК) выразила намерение профинансировать программу по развитию демократии и защиты прав человека в Северной Македонии. Об этом сообщил RT.

Одно из приоритетных направлений проекта — продвижение потенциала журналистских расследований и борьба с «зарубежным манипулированием информацией». Кроме того, ведомство планирует продвигать «права и возможности отдельных лиц».

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На реализацию инициативы выделят 1,4 миллиона евро (более 138 миллионов рублей).