ЕК выделила более 115 млн евро на борьбу с коронавирусом
Эрик Мамер, официальный представитель Европейской комиссии, заявил, что организация выделила 117 миллионов евро на проекты по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сейчас их восемь. Об этом сообщил ТАСС.
«Еврокомиссия отобрала восемь крупных проектов в сфере лечения и диагностики коронавируса, которые получат финансирование в размере 117 миллионов евро», — приводит слова Мамера «Парламентская газета».
Сообщается, что пять из этих проектов работают над разработкой новых возможностей диагностики. Остальные занимаются изучением методов лечения.