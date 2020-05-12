ЕК выделила более 115 млн евро на борьбу с коронавирусом

«Еврокомиссия отобрала восемь крупных проектов в сфере лечения и диагностики коронавируса, которые получат финансирование в размере 117 миллионов евро», — приводит слова Мамера «Парламентская газета».

Сообщается, что пять из этих проектов работают над разработкой новых возможностей диагностики. Остальные занимаются изучением методов лечения.