    12 мая 2020, 17:00

    ЕК выделила более 115 млн евро на борьбу с коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Эрик Мамер, официальный представитель Европейской комиссии, заявил, что организация выделила 117 миллионов евро на проекты по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сейчас их восемь. Об этом сообщил ТАСС.

    «Еврокомиссия отобрала восемь крупных проектов в сфере лечения и диагностики коронавируса, которые получат финансирование в размере 117 миллионов евро», — приводит слова Мамера «Парламентская газета».

    Сообщается, что пять из этих проектов работают над разработкой новых возможностей диагностики. Остальные занимаются изучением методов лечения.