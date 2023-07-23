Мир 23 июля 2023, 13:43 ЕК выбрала российские алмазы очередной целью санкций RT: в ЕК продолжили разрабатывать новые ограничения против экспорта российских алмазов РИА «Новости»

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Европейская комиссия продолжила работу над санкциями против экспорта алмазов из России. Об этом сообщил RT со ссылкой на заявление представителя ЕК Мейрид Макгинес.

«Комиссия продолжает работать над путями ограничения торговли российскими алмазами и их использования, чтобы сократить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов», — указала Макгинес.

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Она уточнила, что в этом вопросе ЕК сотрудничает со странами «Большой семерки» и представителями отрасли, чтобы разработать «эффективные ограничительные меры», в том числе используя технологии.

Так еврокомиссар ответила на запрос депутата Европарламента от Чехии Томаша Здеховского о включении экспорта российских неограненных драгоценных камней в новый пакет санкций.

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа, закрепившего ответные меры на антироссийские санкции. Глава государства утвердил ограничения на вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья.