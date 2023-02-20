Мир 20 февраля 2023, 10:33 ЕК сочла спекуляцией расследование Херша о диверсии на «Северных потоках» ЕК назвала спекуляцией выводы Херша о причастности США к диверсии на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Выводы американского журналиста Сеймура Херша о причастности США и Норвегии к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — спекуляция. Такое заявление в интервью ТАСС сделала представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини.

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов „Северный поток“», — сказала она.

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По ее словам, нужно дождаться результатов официального расследования.

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Заявление Мазини стало первой официальной реакцией Еврокомиссии на статью Херша. Ранее тот провел собственное расследование. По его итогам журналист пришел к выводу, что взрывы на «Северных потоках» произвели под прикрытием учений НАТО Baltops. Саму аварию устроили представители США. Им помогали и оказывали поддержку граждане Норвегии.

Сами взрывы произошли во второй половине прошлого года. По версии российских властей, авария на газопроводах является диверсией со стороны Запада.