Мир 12 января 2024, 02:36 ЕК решила уступить Венгрии ради помощи Украине FT: ЕК готова ввести аудит помощи ради согласия Венгрии по Украине Pixabay

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Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии ради ее согласия на выделение финансовой помощи Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отозвать вето, Еврокомиссия включит в договор пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году. Тогда проведут оценку необходимости финансирования Украины и выполнение условий для получения помощи. Источники отметили, что это даст венгерскому премьеру возможность заблокировать продолжение поддержки.

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Еврокомиссия также согласилась проводить ежегодный аудит финансов. Кроме этого, в договор введут пункт об «экстренном торможении». По этому пункту любая страна может инициировать остановку финансирования для обсуждения на саммите лидеров ЕС. Источник предположил, что этого будет достаточно, чтобы Орбан отказался от вето.

В середине декабря 2023 года Венгрия заблокировала выделение Украине 50 миллиардов евро. Орбан пообещал вернуться к этому вопросу в 2024 году после подготовки.