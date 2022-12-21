Мир 21 декабря 2022, 09:35 ЕК разрешила Германии выделить 34,5 млрд евро компании Uniper ЕК одобрила выделение из бюджета ФРГ €34,5 млрд на рекапитализацию энергоконцерна Uniper РИА «Новости»

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Еврокомиссия разрешила выделить из бюджета Германии 34,5 миллиарда евро на рекапитализацию энергоконцерна Uniper. Об этом сообщили на сайте организации.

«Эта мера позволит Uniper продолжать обслуживать своих клиентов и поможет избежать серьезных сбоев на немецком рынке природного газа», — уточнили в Еврокомиссии.

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Одновременно ЕК разрешила кабмину направить 6,3 миллиарда евро на поддержку компании SEFE (бывшая дочка «Газпрома» Gazprom Germania).

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Ранее ЕК одобрила приобретение компании Uniper немецкими властями.

В начале декабря компания Uniper подала в суд на «Газпром». Причиной стало сокращение поставок топлива.