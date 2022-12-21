21 декабря 2022, 09:35
ЕК разрешила Германии выделить 34,5 млрд евро компании Uniper
ЕК одобрила выделение из бюджета ФРГ €34,5 млрд на рекапитализацию энергоконцерна Uniper
Еврокомиссия разрешила выделить из бюджета Германии 34,5 миллиарда евро на рекапитализацию энергоконцерна Uniper. Об этом сообщили на сайте организации.
«Эта мера позволит Uniper продолжать обслуживать своих клиентов и поможет избежать серьезных сбоев на немецком рынке природного газа», — уточнили в Еврокомиссии.Финансирования одобрили при условии, которое исключит нечестную конкуренцию на рынке энергоресурсов. Uniper предписано отказаться от части бизнеса: продать электростанции в Германии и Венгрии и доли в нескольких международных проектах.
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Одновременно ЕК разрешила кабмину направить 6,3 миллиарда евро на поддержку компании SEFE (бывшая дочка «Газпрома» Gazprom Germania).
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Ранее ЕК одобрила приобретение компании Uniper немецкими властями.
В начале декабря компания Uniper подала в суд на «Газпром». Причиной стало сокращение поставок топлива.
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