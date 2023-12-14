Мир 14 декабря 2023, 00:26 ЕК разблокирует для Венгрии ранее замороженные 10 миллиардов евро AFP: ЕК согласилась перечислить Венгрии ранее заблокированные 10 млрд евро Freepik

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Евросоюз разблокирует для Венгрии замороженные ранее 10 миллиардов евро. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление ЕС.

«ЕС разблокирует для Венгрии финансирование в размере десяти миллиардов евро», — сказано в публикации.

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Еврокомиссия подтвердила эту информацию и уточнила, что Венгрия «приняла меры» и может просить компенсацию в размере 10,2 миллиарда евро.

Разблокировка финансирования была условием Венгрии для снятия вето на помощь Украине. Об этом заявил советник премьер-министра страны по политическим вопросам Балаж Орбан. Он заявил, что Венгрия снимет вето в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов. Если ЕС готов финансировать Украину, то два вопроса становятся связанными.