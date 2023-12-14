14 декабря 2023, 00:26
ЕК разблокирует для Венгрии ранее замороженные 10 миллиардов евро
AFP: ЕК согласилась перечислить Венгрии ранее заблокированные 10 млрд евро
Евросоюз разблокирует для Венгрии замороженные ранее 10 миллиардов евро. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление ЕС.
«ЕС разблокирует для Венгрии финансирование в размере десяти миллиардов евро», — сказано в публикации.
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Еврокомиссия подтвердила эту информацию и уточнила, что Венгрия «приняла меры» и может просить компенсацию в размере 10,2 миллиарда евро.
Разблокировка финансирования была условием Венгрии для снятия вето на помощь Украине. Об этом заявил советник премьер-министра страны по политическим вопросам Балаж Орбан. Он заявил, что Венгрия снимет вето в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов. Если ЕС готов финансировать Украину, то два вопроса становятся связанными.
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