Мир 08 июня 2023, 13:00 ЕК раскритиковала Польшу и начала расследование из-за закона «о российском влиянии» Еврокомиссия заявила, что закон Польши «о российском влиянии» нарушил принципы демократии РИА «Новости»

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Закон «о российском влиянии» на безопасность Польши нарушил принятые в Европе принципы демократии и правило об обратимости. Еврокомиссия предупредила, что начала расследование по этому поводу, сообщил ТАСС.

Специалисты проанализировали положения закона об учреждении госкомитета, который займется изучением российского влияния на внутреннюю безопасность страны в период с 2007 по 2022 годы. Он вступил в силу 31 мая 2023 года и, по словам ЕК, нарушил европейское законодательство.

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«Еврокомиссия считает, что он нарушает принципы демократии, принципы отсутствия у закона обратной силы, право на юридическую защиту, нормы ЕС о защите данных», — заявили в организации.

Орган ЕС начал расследование и отправил властям Польши официальное уведомление об этом.

Закон «о российском влиянии» подписал президент Польши Анджей Дуда. Госкомитет проверит контракты, официальные документы и заявления, расходование средств на предмет сотрудничества с Россией. Нарушителей отстранят от должности на 10 лет.

Обозреватель Politico Войцех Кось предупредил, что это спровоцирует гражданскую войну, ведь власти станут использовать его для борьбы с неугодными оппонентами.