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    16 мая 2022, 10:28

    ЕК профинансирует нефтепроводы в Венгрии ради утверждения пакета санкций против РФ

    ЕК профинансирует нефтепроводы в Венгрии, чтобы добиться ее поддержки по российскому нефтяному эмбарго

    Оксана Кириллова

    Еврокомиссия ведет переговоры с правительством Венгрии по инвестпрограмме, которая позволит уменьшить ее зависимость от российской нефти. ЕК готова профинансировать нефтепроводы в Венгрии, чтобы добиться поддержки российского нефтяного эмбарго премьером Венгрии Орбаном. Об этом написала испанская газета El Pais со ссылкой на свои источники.

    ЕК профинансирует нефтепроводы в Венгрии ради утверждения пакета санкций против РФ

    Венгрия отказалась поддержать шестой пакет санкций, подразумевающий запрет на ввоз российской нефти, из-за «высокой зависимости» от ресурса. В ближайшие дни ЕК надеется преодолеть вето, чтобы утвердить новые ограничения на этой или следующей неделе.

    План предусматривает, что в некоторых странах Евросоюза введут переходный период для прекращения закупок топлива из России. За это время будет создана новая инфраструктура, в частности трубопроводы с запада и юга ЕС.

    Ранее сообщалось, что страны Евросоюза исключили из шестого пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти. Уточнялось, что исключение не носит окончательного характера.