ЕК профинансирует нефтепроводы в Венгрии ради утверждения пакета санкций против РФ

Еврокомиссия ведет переговоры с правительством Венгрии по инвестпрограмме, которая позволит уменьшить ее зависимость от российской нефти. ЕК готова профинансировать нефтепроводы в Венгрии, чтобы добиться поддержки российского нефтяного эмбарго премьером Венгрии Орбаном. Об этом написала испанская газета El Pais со ссылкой на свои источники.

Венгрия отказалась поддержать шестой пакет санкций, подразумевающий запрет на ввоз российской нефти, из-за «высокой зависимости» от ресурса. В ближайшие дни ЕК надеется преодолеть вето, чтобы утвердить новые ограничения на этой или следующей неделе.

План предусматривает, что в некоторых странах Евросоюза введут переходный период для прекращения закупок топлива из России. За это время будет создана новая инфраструктура, в частности трубопроводы с запада и юга ЕС.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза исключили из шестого пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти. Уточнялось, что исключение не носит окончательного характера.