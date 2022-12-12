Важное 12 декабря 2022, 14:26 ЕК предрекла Европе нехватку газа следующей зимой Председатель ЕК фон дер Ляйен: следующей зимой ЕС может не хватить 30 млрд кубометров газа РИА «Новости»

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Следующая зима в Европе, вероятно, будет сложнее этой — Евросоюзу может не хватить 30 миллиардов кубометров газа. Начавшейся зимой ЕС гарантировал свою «энергетическую безопасность» — газохранилища заполнены более чем на 90%, заявили в Еврокомиссии. Об этом написал ТАСС.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза оперативно передать Брюсселю полномочия для совместных газовых закупок.

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По данным «Известий», в период с 6 по 9 декабря объем отбора газа Евросоюзом из хранилищ был выше средних значений за последние пять лет. При этом, согласно информации немецких СМИ, ЕС продолжает закупать сжиженный природный газ из России в объеме до пяти миллиардов кубометров в год. В первую очередь российский СПГ покупают Франция, Нидерланды и Бельгия, писал RT. Сначала ресурс поставляют в Бельгию, а оттуда — в Германию. У ФРГ пока нет альтернатив газу из России.

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