04 декабря 2023, 08:55
ЕК предоставит предложение по заблокированным активам России 12 декабря
РИА «Новости»: 12 декабря ЕК намерена представить предложение по активам РФ
Европейская комиссия предоставит официальное предложение по использованию доходов от инвестирования заблокированных активов России 12 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕК.
«Нашей целью является предоставление официального предложение до саммита Евросовета в конце года. Предварительно, предложение вынесут 12 декабря», — указал собеседник агентства.
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Страны Евросоюза и «Большой семерки» после начала специальной операции РФ заморозили российские активы примерно на 300 миллиардов евро. Из них порядка 200 миллиардов находятся на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
Лидеры ЕС в прошлом году поручили Еврокомиссии рассмотреть предложения по использованию доходов от активов для финансирования Украины, однако их так и не поступило.
При этом ведущие страны Евросоюза призывали не торопиться с изъятием прибыли от российских активов, так как на данный момент нет юридических обоснований для подобных мер.
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