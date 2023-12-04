Мир 04 декабря 2023, 08:55 ЕК предоставит предложение по заблокированным активам России 12 декабря РИА «Новости»: 12 декабря ЕК намерена представить предложение по активам РФ РИА «Новости»

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Европейская комиссия предоставит официальное предложение по использованию доходов от инвестирования заблокированных активов России 12 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕК.

«Нашей целью является предоставление официального предложение до саммита Евросовета в конце года. Предварительно, предложение вынесут 12 декабря», — указал собеседник агентства.

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Страны Евросоюза и «Большой семерки» после начала специальной операции РФ заморозили российские активы примерно на 300 миллиардов евро. Из них порядка 200 миллиардов находятся на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

Лидеры ЕС в прошлом году поручили Еврокомиссии рассмотреть предложения по использованию доходов от активов для финансирования Украины, однако их так и не поступило.

При этом ведущие страны Евросоюза призывали не торопиться с изъятием прибыли от российских активов, так как на данный момент нет юридических обоснований для подобных мер.