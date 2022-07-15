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    15 июля 2022, 16:28

    ЕК предложила ввести эмбарго на закупки российского золота

    Еврокомиссия предложила новый пакет санкций, включающий эмбарго на закупку золота в России

    Оксана Кириллова

    Еврокомиссия предложила новый пакет антироссийских санкций, в числе которых — эмбарго на экспорт золота. Информация об этом появилась на сайте ЕК.

    ЕК предложила ввести эмбарго на закупки российского золота

    «Сегодняшний пакет вводит новый запрет на импорт российского золота, одновременно усиливая наш контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий. При этом он усилит согласование санкций ЕС с санкциями наших партнеров по G7», — сообщается в документе.

    Кроме того, уточняется точный объем некоторых существующих финансовых и экономических санкций.

    Ограничения «никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией», подчеркнула пресс-служба ЕК.

    Еврокомиссия предложила продлить все действующие санкции до начала следующего года.

    «Мы предлагаем ужесточить наши санкции против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию», — заявила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ранее словацкий депутат Европарламента Милан Угрик рассказал «Известиям», что от седьмого пакета санкций не стоит ждать серьезных нововведений: в основном они нацелены на пересмотр имеющихся ограничений и устранение лазеек, которые позволили бы их обойти.