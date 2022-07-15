ЕК предложила ввести эмбарго на закупки российского золота

Еврокомиссия предложила новый пакет антироссийских санкций, в числе которых — эмбарго на экспорт золота. Информация об этом появилась на сайте ЕК.

«Сегодняшний пакет вводит новый запрет на импорт российского золота, одновременно усиливая наш контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий. При этом он усилит согласование санкций ЕС с санкциями наших партнеров по G7», — сообщается в документе.

Кроме того, уточняется точный объем некоторых существующих финансовых и экономических санкций.

Ограничения «никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией», подчеркнула пресс-служба ЕК.

Еврокомиссия предложила продлить все действующие санкции до начала следующего года.

«Мы предлагаем ужесточить наши санкции против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию», — заявила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее словацкий депутат Европарламента Милан Угрик рассказал «Известиям», что от седьмого пакета санкций не стоит ждать серьезных нововведений: в основном они нацелены на пересмотр имеющихся ограничений и устранение лазеек, которые позволили бы их обойти.