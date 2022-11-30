Мир 30 ноября 2022, 11:46 ЕК предложила сделать фонд из замороженных российских денег для выплат Украине Глава ЕК фон дер Ляйен предложила сделать структуру для управления российскими активами Unsplash

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Европейская комиссия выступила с идеей создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами. Такое заявление сделала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, написало РИА «Новости».

«В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования», — сказано в официальном заявлении.

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Фон дер Ляйен уточнила, что эти деньги направят на поддержку Украины. По новым данным, Еврокомиссия повысила оценку ущерба украинскому государству от российской спецоперации до 600 миллиардов евро.

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Ранее газета The Irish Times, ссылаясь на еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса, написала, что власти ЕС думают о возможности использования замороженных в Европе 30 миллиардов евро из резервов российского Центробанка как «гарантию» обязательств РФ оплачивать восстановление Украины в случае перемирия сторон.