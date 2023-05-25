Мир 25 мая 2023, 00:58 ЕК потребовала от Польши уплаты штрафов на 174 миллиона евро РИА «Новости»

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Еврокомиссия потребовала от Польши уплатить часть штрафов за неисполнение решений европейского суда. Речь идет о сумме 174 миллиона евро, сообщил в эфире радиостанции RMF FM представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Решения суда касались судебной реформы в стране, речь шла о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. Польша эти требования не выполнила, штрафы тоже платить отказалась. В итоге в 2021 году суд в Люксембурге обязал Варшаву выплачивать в пользу ЕК один миллион евро в сутки.

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Летом 2022 года под давлением ЕК в Польше вместо дисциплинарной палаты появилась палата профессиональной ответственности судей. Сумма снизилась до полумиллиона евро. Начисление штрафов прекратится, когда суд вынесет окончательное решение по делу о польской судебной реформе.

В ближайшие недели указанную сумму штрафов вычтут из причитающих стране денег из европейских фондов.

Ранее сообщалось, что Польша решила получить репарации за Вторую мировую войну не только от Германии, но и от России. Но счет можно выставить и самим полякам за восстановление страны Советским Союзом. И эти претензии не должны быть символическими.