ЕК подготовит юрбазу для передачи Украине российских активов

Еврокомиссия занялась вопросом передачи замороженных активов РФ на восстановление Украины. Для этих целей уже начали готовить юридическую базу.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах организации в ходе выступления в Европарламенте. Ее слова привели «Известия».

«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Эксперты стран ЕС и G7, уточнило РИА «Новости», определят механизмы воплощения задуманного на специальной конференции. Окончания военных действий на Украине они дожидаться не станут.

Урсула фон дер Ляйен заметила, что ЕК вынуждена «собрать самые блестящие умы». По ее словам, «восстановление потребует колоссальных усилий», а подобных операций еще не было.

Кремль уже назвал такие действия абсолютно незаконными и выступил категорически против.