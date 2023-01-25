Мир 25 января 2023, 08:02 ЕК пересмотрит торговую либерализацию с Украиной ради европейских фермеров — СМИ Euractiv: ЕК может пересмотреть либерализацию торговли с Украиной ради фермеров Европы Unsplash

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Еврокомиссия намерена в ближайшее время пересмотреть режим либерализации торговли агропродовольствием с Украиной: европейские государства пожаловались, что приток сельхозтоваров ставит их фермеров «в невыгодное положение». Об этом написало издание Euractiv.

«Европейская комиссия обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт в ближайшие недели», — утверждают авторы материала.

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Режим торговой либерализации, введенный в 2022 году, будет действовать до июня 2023-го. Он подразумевает введение нулевых таможенных ставок на определенные товары из Украины, присотанавливает применение системы входных цен и действие тарифных квот. Даже по истечении срока действия этого режима антидемпинговые пошлины с украинской продукции взиматься не будут.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз планирует продлить режим либерализации торговли с Украиной, чтобы поддержать ее экономику.