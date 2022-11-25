Мир 25 ноября 2022, 15:10 ЕК опровергла свою причастность к работе над введением запрета на импорт российского газа Пресс-секретарь Мамер сообщил, что ЕК никогда не рассматривала запрет на импорт газа из РФ РИА «Новости»

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Еврокомиссия не работала ранее и не участвует сейчас в работе над введением запрета на импорт российского газа в западные страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер, передал ТАСС.

«Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ», — сказал он.

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Мамер уточнил, что ранее Еврокомиссия принимала ограничительные меры в отношении российской нефти.

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Шанс остановить развал ЕС увидели в введении потолка цен на российский газ. Европейские страны стремятся исключить голубое топливо из России из контрактов на совместные закупки.

Президент России Владимир Путин предупредил о тяжелых последствиях введения потолка цен на нефть.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не успокоится до тех пор, пока Украина «не одержит верх над» Путиным, написал «Царьград». ЕС ставит своей целью согласовать девятый пакет санкций против России.