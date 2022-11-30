Мир 30 ноября 2022, 18:16 ЕК оправдалась за исправленный твит фон дер Ляйен Официальный представитель ЕК Спинант: фон дер Ляйен опубликовала данные об общих потерях РИА «Новости»

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В удаленной публикации глава Урсула фон дер Ляйен привела общие данные по потерям Украины в ходе спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ. Такое заявление сделала представитель организации Дана Спинант. Она объяснила корректировку в Twitter.

«Большое спасибо тем, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео», — написала Спинант.

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По ее словам, в первоначальной версии публикации фон дер Ляйен привела данные по общему количеству потерь Украины. Глава ЕК суммировала убитых и раненых, когда называла объем пострадавших военнослужащих и мирных людей.

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Также Спинант заявила, что фон дер Ляйен привела оценку потерь, взятую «из внешних источников».

В скандальном твите глава Еврокомиссии сказала, что в ходе спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ Украина лишилась более 100 тысяч военнослужащих и около 20 тысяч мирных людей. Информация об этом была удалена через примерно два часа после публикации заявления.