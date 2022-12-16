Мир 16 декабря 2022, 22:26 ЕК одобрила приобретение компании Uniper немецкими властями

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Еврокомиссия согласовала национализацию Uniper правительством Германии. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Европейская комиссия одобрила в соответствии с регулированием ЕС о слияниях приобретение немецкой компании Uniper SE Федеративной Республикой Германия в лице Федерального министерства финансов Германии», - процитировал RT ЕК.

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Ранее компания Uniper подала в суд на «Газпром». Причиной стало сокращение поставок топлива. Политолог Алексей Мартынов заявил, что в этом конфликте права российская сторона.

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