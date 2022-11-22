Мир 22 ноября 2022, 16:56 ЕК обвинили в «копании могил» своим гражданам из-за очередного транша Украине Европейцы раскритиковали решение ЕК об очередном пакете помощи Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейские пользователи Twitter осудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об очередном транше Украине. Она написала в соцсетях, что ЕК выделит еще 2,5 миллиарда евро для киевских властей.

Всего к 2023 году намечено направить Украине 18 миллиардов евро в качестве регулярного финансирования. По словам фон дер Ляйен, Запад планирует поддерживать Украину, сколько потребуется.

Реклама

Рядовые жители Европы возмутились таким положением дел. На главу Еврокомиссии обрушилась волна критики.

Реклама

Один из пользователей потребовал прекратить «тратить наши деньги». Другой счел транши провокациями. Власти, отметили в Twitter, разбазаривают непомерные суммы налогоплательщиков в то время, когда людям приходится выбирать между покупкой продуктов и оплатой отопления.

«Ваша система копает нам могилы. Покойся с миром, ЕС…» — резюмировали в Сети.

На Украине сообщили о получении транша от ЕС в размере 2,5 миллиардов евро, написал RT.