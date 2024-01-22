Мир 22 января 2024, 11:18 ЕК объявила программу по усилению роли молодежи в предотвращении конфликтов на Ближнем Востоке

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Еврокомиссия объявила программу, направленную на расширение участия молодежи в предотвращении конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки, передал RT.

Европейские специалисты намерены оказать поддержку молодежным организациям гражданского общества в Ираке, Ливане, Ливии и Тунисе. В число приоритетных задач попало увеличение прав молодых женщин.

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На реализацию инициативы выделят три миллиона евро (более 292 миллионов рублей).