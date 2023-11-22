Мир 22 ноября 2023, 12:04 ЕК объявила программу для Западных Балкан и Турции с финансированием в 14 млн евро

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Еврокомиссия объявила программу для Западных Балкан и Турции с общим объемом финансирования в более чем 14 миллионов евро. Проект направлен на обеспечение сближения с ЕС, сообщил RT.

В соответствующем документе сказано, что главной целью является «укрепление демократии участия и процесса интеграции и сближения с ЕС» в указанных странах. Инструментом станет расширение возможностей гражданского общества и СМИ.