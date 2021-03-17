ЕК не увидела оснований сомневаться в эффективности «Спутника V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» — это эффективный препарат. Сомневаться в этом нет оснований, сказал ответственный за внутренний рынок член Еврокомиссии Тьерри Бретон на брифинге в Брюсселе.

«Среди вакцин — кандидатов [на применение в ЕС], конечно, есть „Спутник V“. Это, безусловно, хорошая вакцина, русские — довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться», — цитирует ТАСС Бретона.

Накануне глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что в ЕС могут одобрить «Спутник V» не раньше мая. Он подчеркнул, что российская вакцина заслуживает всеобщего интереса, однако еще предстоит выяснить, можно ли будет использовать этот препарат в Европе.

В России сейчас идет масштабная вакцинация во всех регионах. Власти планируют привить более половины населения для формирования коллективного иммунитета. После сентябрьской вспышки эпидемическая ситуация стабилизировалась. 17 мая российские медики впервые с 1 октября выявили менее девяти случаев ковида. Во всей стране продолжается тестирование на коронавирус. По данным областного Роспотребнадзора, в Подмосковье за год пандемии провели 6 481 745 лабораторных исследований на COVID-19.

С марта прошлого года болезнь унесла 93 364 жизни.