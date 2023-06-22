Мир 22 июня 2023, 13:08 ЕК назвала сумму, выделенную Евросоюзом Украине с начала СВО Еврокомиссия: ЕС выделил 70 млрд евро на помощь Украине с начала спецоперации РИА «Новости»

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Евросоюз направил 70 миллиардов евро в качестве помощи Украине с начала спецоперации. Об этом сообщила Еврокомиссия в заявлении о параметрах помощи украинской стороне, написал ТАСС.

«Общий объем помощи Украине и украинцам вместе с ресурсами выделенными странами — членами [ЕС], чтобы удовлетворить потребности украинских беженцев, составил 70 миллиардов евро», — указали в ЕК.

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В заявлении отметили, что с начала спецоперации страны и финансовые институты Евросоюза выделили около 53 миллиардов евро финансовой, гуманитарной, экстренной бюджетной и военной помощи непосредственно Украине. Еще 17 миллиардов остались в государствах ЕС. Эти деньги направили на помощь украинским беженцам.

Еврокомиссия уточнила, что с февраля 2022 года 15 миллиардов евро пошли на поставки оружия украинской стороне. Эту сумму выделили по линии Европейского фонда мира и на двусторонней основе от стран Евросоюза.

Ранее Всемирный банк объявил, что направит 1,75 миллиарда долларов в качестве помощи Украине. Из них 1,25 миллиарда поступят в качестве гранта от США, сообщил «Царьград». Финляндия предоставит грант на 15 миллионов.