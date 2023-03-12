Мир 12 марта 2023, 09:42 ЕК направила более девяти миллионов евро на поддержку выборов в Грузии RT: ЕК направит 9,2 млн евро на поддержку выборов в Грузии Unsplash

Читать 360tv в

Европейская комиссия (ЕК) предоставит грант на 9,2 миллиона евро на «укрепление потенциала гражданского общества» в Грузии. Проект также подразумевает поддержку проведения «свободных и справедливых выборов» в стране. Об этом сообщил RT, ознакомившийся с документом.

«Глобальная цель данного конкурса предложений — усиление роли и потенциала гражданского общества как субъекта управления Грузией», — указано в нем.

Реклама

В ЕК считают, что гражданское общество с расширенными правами и возможностями — основной компонент «справедливой, равноправной и демократической системы». Мероприятия, планируемые в рамках проекта, должны помочь сформировать «благоприятную избирательную среду» в Грузии.

Реклама

Кроме этого, предполагается поощрять гражданскую активность и «демократический надзор» на пути вступления страны в Евросоюз. Проект подразумевает укрепление потенциала научных кругов, аналитических центров и независимых средств массовой информации «для поддержки Грузии на пути к интеграции в ЕС».