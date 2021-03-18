ЕК намерена развивать гражданское общество в Молдавии

Еврокомиссия планирует выделить около пяти миллионов евро на поддержку организаций гражданского общества в Молдавии. Об этом сообщил RT.

«Глобальная цель этого конкурса предложений — дать возможность гражданскому обществу <...> и молодым лидерам стать деятельной опорой развития демократии, местных общественных структур и политического диалога в контексте соглашения об ассоциации <...>», — говорится в описании гранта.

Отмечается, что получатели грантов будут развивать социальное предпринимательство и усиливать консультационную роль аналитических центров в вопросах, касающихся реализации Соглашения об ассоциации между Молдавией и Евросоюзом. ЕК рассчитывает выделить на этот проект 4,97 миллиона евро.