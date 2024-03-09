09 марта 2024, 18:09
ЕК экстренно проверит консульства в Маниле и Гуанчжоу из-за визового скандала
RMF FM: ЕК проверит польские консульства в Маниле и Гуанчжоу
Еврокомиссия проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле после визового скандала. Как сообщила радиостанция RMF FM, учреждения посетит группа экспертов из стран Евросоюза.
«В этом месяце Европейская комиссия проверит два польских консульства — в Китае и на Филиппинах. Эти проверки связаны с так называемым визовым скандалом», — указано в сообщении.
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Цель — выяснить, как соблюдались правила Евросоюза, в том числе по оформлению шенгенских виз. Глава управления, отвечающего за Шенгенские границы, Хенрик Нильсен заявил, что проверять будут «не прошлое», а просмотр всей системы на соответствие Шенгенскому кодексу.
Генеральная прокуратура Польши объявила о расследовании уголовного дела, связанного с платной протекцией при ускорении процессов при выдаче виз. Заявления подавались примерно полтора года.
Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне скандала с выдачей виз в Польше выступил за ужесточение мер на внешних границах Евросоюза. Немецкий политик заявил, что необходимо избежать нелегальной миграции. Он допустил, что придется усилить контроль на границах.
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