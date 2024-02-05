Мир 05 февраля 2024, 11:40 ЕК анонсировала грант в почти 4 млн евро для «подготовки к кризисам» в Южной Азии и Мьянме

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Еврокомиссия намерена предоставить гранд гражданскому обществу в странах Южной Азии и Мьянме. Целью программы является стимулирование мер «по предотвращению конфликтов» и обеспечению готовности к кризисам. Об этом рассказал RT.

К участию в проекте, который, как указано в документе, направлен на укрепление институционального потенциала граждан, планируют привлечь молодежь.

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ЕК направит 1,3 миллиона евро (более 127 миллионов рублей) на инициативы в Шри-Ланке и на Мальдивах, еще 2,6 миллиона евро (почти 255 миллионов рублей) — в Бангладеше, Мьянме и Непале.