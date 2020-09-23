Эйфелеву башню закрыли из-за угрозы взрыва

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что взорвет Эйфелеву башню в Париже. После этого спасатели эвакуировали всех посетителей и сотрудников монумента, а башню закрыли.

Все случилось утром еще в среду, но полиция до сих пор держит оцепление. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию по эксплуатации Эйфелевой башни.

«<…> Это произошло совсем недавно. Сейчас на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они проводят необходимые проверки», — рассказали представители организации.

Как долго будет закрыта башня — никто не сообщил.

В начале сентября в Краснодаре эвакуировали несколько торговых центров из-за угрозы взрыва. Администрация магазинов OZ МОЛЛ, «СБС Мегамолл» и «Центр Города» подтвердила, что на пульт МЧС пришли сообщения о планируемом взрыве. Однако угроза не подтвердилась и посетители ТЦ через время смогли продолжить свой отдых.

Еще один похожий случай произошел в Сургуте. Там, по данным СМИ, эвакуировали посетителей большого торгового центра. Злоумышленники требовали крупную сумму денег взамен на сохранность здания. Тем не менее полиция не обнаружила на месте взрывных устройств.