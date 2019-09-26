Эйфелева башня погасит огни в память о Жаке Шираке

В ночь на 27 сентября освещение Эйфлевой башни погасят, чтобы почтить память экс-президента Франции Жака Ширака, умершего на 87-году жизни. Мэрия Парижа и раньше отключала софиты в связи с трагическими событиями.

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Об этом сообщил телеканал BFMTV. Обычно Эйфелева башня освещается до 01:00 местного времени. В четверг вечером она погрузится во тьму в 21:00. Посетители будут выведены с территории культурного памятника за час до этого.

Перед мэрией Парижа был установлен экран, на котором демонстрируются фотографии Жака Ширака.

Мэр столицы Анна Идальго заявила, что сила и независимость духа почившего экс-президента вызывали гордость его страны.

«Именно он создал ту демократическую муниципальную власть, которая сплачивает Париж и делает его одним из лучших городов в мире», — отметила мэр.