«$15 млн за мою голову»: Мадуро заявил, что Трамп одобрил его убийство

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что глава США Дональд Трамп одобрил его убийство. Из заявления Мадуро также следует, что сейчас идет поиск снайперов, которые сделают это.

«Я был жертвой самой грубой агрессии. Правительство США… предложило 15 миллионов долларов за мою голову. Дональд Трамп одобрил мое убийство, я не преувеличиваю, и они стараются направить группу снайперов или нанять снайперов в Венесуэле, чтобы убить меня», — заявил Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter. Его цитирует РИА «Новости». Венесуэльский лидер еще раз добавил, что «Дональд Трамп это решил».

Минюст США весной 2020 года обнародовал обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 14 руководителей страны. Как утверждалось в документе, обозначенные лица были причастны к наркоторговле.

Мадуро не впервые обвиняет Штаты в покушении. В прошлом году, по его словам, были предотвращены ряд попыток, они были организованы в Колумбии с одобрения американской стороны. В мае Мадуро сообщил о том, что венесуэльским силовикам удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, прибывших его убить. Через несколько дней после этого стало известно, что в Венесуэле задержали еще трех человек, прибывших также из Колумбии, чтобы свергнуть Мадуро.