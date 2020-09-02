«$15 млн за мою голову»: Мадуро заявил, что Трамп одобрил его убийство
«Я был жертвой самой грубой агрессии. Правительство США… предложило 15 миллионов долларов за мою голову. Дональд Трамп одобрил мое убийство, я не преувеличиваю, и они стараются направить группу снайперов или нанять снайперов в Венесуэле, чтобы убить меня», — заявил Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter. Его цитирует РИА «Новости». Венесуэльский лидер еще раз добавил, что «Дональд Трамп это решил».
Минюст США весной 2020 года обнародовал обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 14 руководителей страны. Как утверждалось в документе, обозначенные лица были причастны к наркоторговле.
Мадуро не впервые обвиняет Штаты в покушении. В прошлом году, по его словам, были предотвращены ряд попыток, они были организованы в Колумбии с одобрения американской стороны. В мае Мадуро сообщил о том, что венесуэльским силовикам удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, прибывших его убить. Через несколько дней после этого стало известно, что в Венесуэле задержали еще трех человек, прибывших также из Колумбии, чтобы свергнуть Мадуро.