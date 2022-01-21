Захарова уличила Блинкена в противоречии после его слов об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила американского госсекретаря Энтони Блинкена в противоречии относительно обсуждения проблем Украины и Белоруссии без участия этих стран.

В своем Telegram-канале Захарова привела в пример заявление Блинкена, в котором он отметил, что Штаты настаивают на том, что «нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины, претензии НАТО — без участия представителей НАТО, Европу — без представителей Европы».

«А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?», — задалась вопросами Захарова в ответ на это заявление госсекретаря США.

По словам представителя российского МИД, половина времени саммитов «Большой семерки» посвящена вопросам, которые не входят в ведение стран-участников объединения, и никто G7 к решению проблем других стран не приглашал.

«Но ничего — обсуждают. Запутались партнеры в „ценностях“», — подытожила Захарова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу, которая продолжалась два часа. Основной повесткой консультаций стали предложенные РФ проекты договоров по безопасности. По словам Блинкена, встреча с Лавровым была не переговорами, а откровенным обменом мнениями.