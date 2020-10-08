Трамп пообещал американцам экспериментальные препараты, которыми его лечили

Американский президент Дональд Трамп пообещал предоставить больницам экспериментальные препараты, которыми его лечили от коронавируса. При этом он отметил, что лекарства предоставят американцам бесплатно.

«Я хочу, чтобы у всех было лечение, которое было у президента», — сказал он.

Но вакцина при этом будет готова только после выборов, которые пройдут в США 3 ноября.

Трамп в очередной раз обвинил в распространении вируса Китай, отметив, что он за это «заплатит».

Президент считает, что ему повезло, что он заразился коронавирусом, иначе бы он не узнал о чудодейственных свойствах препарата ремдесивир. Лекарство он назвал «божьим благословением».