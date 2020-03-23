У Харви Вайнштейн обнаружили коронавирус. Его изолировали от сокамерников

68-летний осужденный сейчас находится в изоляторе одного из исправительных учреждений Нью-Йорка. До этого он содержался в одной из тюрем Райкерс-Айланда. В США сейчас прекратили «несущественные» переводы заключенных из одной тюрмы в другую.

Продюсера госпитализировали сразу после оглашения приговора. За несколько дней до решения суда, Вайнштейн перенес операцию на сердце (ангиопластику). Представитель осужденного сообщал, что у продюсера очень слабое сердце.

Харви Вайнштейн 11 марта этого года был осужден на 23 года тюремного заключения за насилие сексуального характера. Его признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения.