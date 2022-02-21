Египтолог Орехов рассказал, как строили пирамиды

Египтяне использовали пандусы, чтобы строить пирамиды. Об этом Lenta.ru рассказал ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов.

Пирамиды построены из камня — на тот момент это был самый прочный материал, а строителям пирамид было важно, чтобы они простояли много веков.

К месту строительства пирамид камни доставляли на кораблях и плотах. А чтобы поднимать каменные глыбы на высоту, египтяне, судя по всему, стоили пандусы. При этом самые крупные камни использовались для строительства оснований пирамид, а наверх поднимали камни поменьше.

«Пирамида сложена таким образом, что самые тяжелые, самые большие блоки лежат в ее основании, то есть их никто не поднимал, они протаскивались, а те, которые лежат уже выше, на самой верхушке, они совсем маленькие. То есть пирамида представляет собой большую мощную конструкцию, и здесь работает принцип экономии», — объяснил Орехов.