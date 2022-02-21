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    21 февраля 2022, 18:58

    Египтолог Орехов рассказал, как строили пирамиды

    Полина Гребенщикова

    Египтяне использовали пандусы, чтобы строить пирамиды. Об этом Lenta.ru рассказал ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов.

    Пирамиды построены из камня — на тот момент это был самый прочный материал, а строителям пирамид было важно, чтобы они простояли много веков.

    К месту строительства пирамид камни доставляли на кораблях и плотах. А чтобы поднимать каменные глыбы на высоту, египтяне, судя по всему, стоили пандусы. При этом самые крупные камни использовались для строительства оснований пирамид, а наверх поднимали камни поменьше.

    «Пирамида сложена таким образом, что самые тяжелые, самые большие блоки лежат в ее основании, то есть их никто не поднимал, они протаскивались, а те, которые лежат уже выше, на самой верхушке, они совсем маленькие. То есть пирамида представляет собой большую мощную конструкцию, и здесь работает принцип экономии», — объяснил Орехов.